成績好卻被質疑作弊，大陸一名13歲女國中生，去年底的學校考試考全校第一名，當時班導師質疑女學生作弊，因此要求她補考，而重新考一次後，女學生仍拿到98分高分，但兩天後在池塘裡發現女學生遺體，疑似因為被老師質疑作弊，才想不開發生憾事。

女學生重考後兩天突然失蹤，最後在池塘裡被發現已經死亡，女學生家長向校方詢問狀況，但校方避重就輕，同時否認所有指控，但新聞曝光後，當地民眾討論的沸沸揚揚，政府也介入處理，教育局與家屬達成協議，同意補償60萬人民幣，目前已先支付葬禮費用14萬人民幣，並承諾日後支付剩餘款項。

根據外媒報導，女學生去年底取得全校第一的優異成績，並在「道德與法治」科目中獲得滿分，但班導卻質疑作弊，因此同月31日，導師安排女學生同科目補考，最後共錯2題，獲得98分。女學生失蹤前曾在網路上發布動態，表示「考試正常發揮，考得好怪我嘍」？據悉，女學生平常成績就不錯，這次是第一次考到全校第一名。

日前女學生舉行追悼會，女學生家屬透露，汪姓班導師還有校長都有到場，但班導師僅獻上花圈，並沒有道歉，且家屬表示，整起事件教育部立場「老師的初衷是好的，但方式方法欠妥」，態度讓家屬無法接受，網友更砲轟班導，只會欺壓學生，「這間學校從上到下已經爛光」。

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