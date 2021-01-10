加權指數上周合計上漲731點，主要漲點都是落在大型權值股上，中小型電子股漲勢反而相對疲弱，主要為外資在元月開始大量回籠，加上新台幣持續強升，大量資金都轉往大型權值股上，才會讓指數在元月第一周就強漲了5%。

光是一檔台積電在本周就大漲了50元，加權指數有接近500點的漲點都落在台積電身上，台積電之所以這麼強，主因為市場預期台積電1/14的法說會上將會釋出利多消息，預期內容包含2020/Q4財報、2021資本支出以及周邊設備廠可能的商機，連帶周邊設備廠的萬潤、家登、閎康、光洋科，在上周都有不錯的漲勢，但基本上台積電法說會中可能釋出的利多，在上周股價都已經提前發酵，因此投資人需特別留意，法說會前後反而可能會出現利多出盡修正的情況。

以一月整個月來看，雖然指數在第一周就大漲了731點，但以資金面來看，台股尚有上漲空間，因美國民主黨已經確定完全執政，將有助推行紓困案及擴大基建等政策，未來景氣動能、通膨將開始轉強，加上FED承諾保持低利率，美元預計還會持續疲弱，國際資金依舊會轉往上漲空間相對大的新興市場，因此新台幣預計也還有升值空間，有助推動資金行情的持續，而本次台股的急漲，是在美元指數破前低後開始發動，預計台股下一波攻勢，將落在美元指數跌破2018年低點後出現。

下周整體盤勢，因大型權值股在本周平均都有10%以上的漲幅，下周要再續強的機率偏低，預計在台積電法說會前後，大型權值股會開始出現獲利賣壓，指數連帶將震盪加劇，而資金將會轉往本周相對疲弱的櫃買指數，因此下周選股重點應放在基期偏低的中小型電子股上。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)