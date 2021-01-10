不貳偶劇《垃圾仙島》，以特製的擬人化老鼠戲偶，比喻成到處搬遷、找不到適合居住地的人類，探討現代人的居住正義。（不貳偶劇提供）

歷經疫情停演、手工戲偶遺失以及工傷腦震盪，長期推廣偶戲表演藝術的少年偶戲師郭建甫好事多磨，原定要在2020年演出的作品《垃圾仙島》，總算要在庚子年結尾登場，探討和現代人息息相關的居住正義議題。

郭建甫表示，他經常思考如何推廣偶戲，「除了演出傳統經典戲碼，劇情要如何吸引現代觀眾，引發共鳴，是我想嘗試的事情。」於是，郭建甫在去年動手製作擬人化的老鼠戲偶，同時，還引用老鼠娶親，最後所有老鼠都被貓吃掉的故事，作為人類找不到好居所的隱喻。

《垃圾仙島》由郭建甫擔任發想和主演，李憶銖擔任導演，劇本創作為戴華旭。雖是布袋戲，但是沒有彩樓，舞台布滿了垃圾、廢棄物，偶戲師和演員就穿梭在垃圾堆中，地上的瓶瓶罐罐，搓弄起來會發出沙沙聲的塑膠袋，都是演出時的道具物件。

故事描述在一個虛構的國度，有一座埋藏著金礦的山，被開發而挖出一個大洞，周圍的城市也隨之發展，但衍生出的廢棄物和垃圾，又再填回去那個洞。住在垃圾堆的居民，陷入搬家與否的兩難。

郭建甫表示，劇中的居民，有人被迫住下來，有人把垃圾視為仙島，認定是家，怎樣都不想搬，但留下來的人，又遇上覬覦土地的不義之士，郭建甫說，這和現代人的處境類似，「我自己同樣是租屋者，我認識很多租房租一輩子的人，高房價讓人居無定所，無家可歸，是大家可能面臨到的問題，我們的家，既是避風港，但可能有棘手的問題要處理。」

然而，歷經疫情停演變動，郭建甫手工打造的戲偶，一度因事而遺失，只得再重新製作，近期他於演出現場，因舞台漆黑而不慎跌倒，有輕微腦震盪症狀出現，郭建甫表示，這是一個在變動中，學習保持前進的年代，一波三折，如今總算要登場，《垃圾仙島》將於1月29至1月31日，在台北知新劇場演出。

郭建甫出生於1991年，畢業於復興美工科，於2012年成立不貳偶劇團，從事布袋戲演出以及戲偶製作，戲偶曾被蔡英文總統當作送給外賓的禮物。

(中時 )