桃園市義勇刑警協會10日成軍授證、授旗，桃園市長鄭文燦表示，刑警出生入死，用智慧辦案，感謝協會成為刑警後盾。首任理事長吳裕松表示，協會成立後能促進警民合作，共同提升治安。

鄭文燦表示，刑警雖然穿便服，但要出生入死，要有勇敢智慧，面對新型態犯罪。面對防疫，他也說，如果沒有警察天網、電子圍籬，要做精準防疫不可能，也請大家支持警察工作，讓警察工作更有保障、更有尊嚴、更有力量。

吳裕松表示，義刑協會是為了支持桃園刑警辦案及作為地方治安後盾，達到擴大預防犯罪宣導、促進警民合作、提升維護治安成效，共創安居樂業的生活環境。

桃園市義勇刑警協會授證、授旗典禮，市警局長陳國進授旗，刑警大隊長邱紹洲等各單位主管也都出席見證，基於「警力有限、民力無窮」精神，義勇刑警協會成立，在未來可以獎勵及慰問刑警辦案辛勞，發揮「警民一家親」的精神，協助刑警科技設備更新、共同預防犯罪、擴大安全宣導，以充分發揮維護治安功能，打造法治社會，讓桃園市有全國最適居城市美稱，市民能夠安居樂業。

吳裕松說，桃園市義刑協會成立，邀請175位會員加入，協會設立直屬、桃園、中壢、鎮龍、德溪、梅園及山蘆等7個分隊。會員以民間企業負責人為主，並嚴格篩選、規範會員入會資格，並排除八大行業業者、前科犯、政治人物，以關懷刑警辦案辛勞、獎勵破案、表揚有功刑警及警民聯誼為主。

吳裕松也是現任桃園市民防大隊副大隊長、獅子會區協調長，其妻子葉順英擔任桃園市迅雷救援協會理事長、獅子會榮譽副總監，吳這次籌組擔任首屆義刑協會理事長兼大隊長，妻子也全力支持。

(中時 )