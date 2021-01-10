「香港搖滾女王」何超儀（Josie）上月成為首位登上歐洲頂尖獨立雜誌《KING KONG》封面的亞洲名人！2021年才剛開始，立刻展開一連串新年度的拍片計畫，除了早前宣布與國際大導盧貝松密談拍片合作計畫以外，先前訪問中她也提到耶誕與新年跨年都在閉關創作，揮筆大量作畫，只因為曾執導美國X檔案的好萊塢名導托尼凱耶（Tony Kaye）要求何超儀為新片《Hong Kong Sound 》（暫譯：香港聲音）提前做準備，也讓本身就熱愛藝術的何超儀樂在其中。

向來風格獨特、手法前衛的托尼凱耶也透露非常喜歡何超儀奇特的畫風，所以期待盡快看到她的作品，將在香港開拍的新片，也將結合何超儀樂團身份，同時要求何超與海膽仔樂團開始製作大量的新曲，海膽仔樂團的吉他手阿Dee及Don兩人，也埋首認真創作新曲，並突破原先Hard Rock風格，為電影嘗試加入更多New wave曲風，帶點電子舞曲的方向讓何超儀感到興奮，2021年除了電影新作籌備外，同時也將會有睽違已久的音樂作品問世，希望觀眾與聽眾都能期待。

何超儀說：「托尼凱耶導演很有才，也有很多想法，雖然我初步看了劇本，但因為導演很多時候都將是即興發揮，所以目前只能跟大家分享這將會是一部很有趣，結合大量音樂的實驗性電影。」同時何超儀也首次透露，其實托尼凱耶前陣子曾專程來香港，拍攝何超儀的樂團Josie and the Uni Boys的演出片段，也希望樂團能著手製作新曲，屆時與電影音樂將有許多結合，突破以往樂團風格，將有更多電子舞曲的風格嘗試，讓樂迷引頸期待新曲將有可能與電影一同發表。

(中時 )