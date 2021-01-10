面試是許多公司在篩選人才時最看重的階段，透過直接的面談來了解受試者是否符合標準。然而，面試後收到名片，到底要不要打電話過去「追進度」卻成為不少求職者的困擾，有一方認為這是積極的展現，但也有人認為此舉可能打擾到對方。一位人資指出， 最好的方式反而是寄信最好。

原PO在PTT「Salary」版上發文詢問「大家面試完會追嗎？」文中指出，不少人認為會不會錄取，不需在事後去電追問有沒有錄取。但他根據自己親身經歷表示，只要面試時有收到名片，就是公司希望能主動打電話詢問，藉此表現出積極性。而原PO就是有打電話去問，也因此成功被錄用。

不過原PO指出，也曾聽說過打電話過去，卻讓對方認為是不夠耐性，而直接剔除的案例。他也因此總結「打電話進去追問，真的是運氣運氣的」，詢問網友到底會怎麼做。

文章一出，網友對此紛紛發表各自想法，有人認為，自己不會特別打電話過去問，只有非常想拿到的職缺才會特別問。「完全不會追，找工作就是看實力」、「不會問，真的會用你的，就會打給你，太積極反而覺得是不是沒別家要用你」。

不少網友卻留言指出，「打電話問扣分，發email加分」，表示打電話詢問，可能會打擾到對方工作，造成負面觀感；而寫信寄e-mail則能讓對方有空再處理，更為妥當。

有一位曾任人資工作網友就指出，「明明上面還沒面試完或尚未決策完，幾十個面試者根本也不知來電的是誰，來電就只想問結果，一律答案都給不確定。」因為被打擾到當下的工作，同時也在心裡扣分。該網友建議，「真要感謝對方給面試機會用寫信就好，順手轉給大頭們看還可能幫你加分」。

(中時新聞網)