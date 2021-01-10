《每日郵報》10日報導，美國國會大廈日前遭鋼鐵川粉強闖，一度逼得副總統彭斯與參眾議員們躲避他處、暫避其鋒。過程中彭斯甚至可聽到，川粉們高呼「吊死彭斯」。雖然彭斯還沒點頭援引《憲法第25修正案》，但如果川普愈來愈不穩定、甚至危害國家安全，不排除動用憲法趕暴走的川普下臺。

報導中指出，自鋼鐵川粉6日的「暴動」後，川普與彭斯之間的關係跌落最低點。不過，彭斯正卯足勁確保政權平穩地轉移至拜登政府手上，以及未來的執政團隊能為大流行做好準備。如果川普接下來日子變得愈來愈不穩定，彭斯將愈來愈傾向動用《憲法第25修正案》；但彭斯團隊憂心，如果動用憲法或彈劾，川普很可能採取危及國家安全的舉措。

美國有線電視新聞網(CNN)指出，雖然參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)7日向彭斯喊話，以川普煽動暴民為由，動用憲法宣告川普不適任，但有情有義的彭斯迄今仍未搬出憲法。

彭斯拒接電話、不願公開發表談話，讓民主黨人醞釀發動第二次彈劾，以作為免職川普的替代選項。不過，CNN表示彭斯並不排除祭出憲法。甚至，如果川普在拜登就職大典前愈來愈暴走，將逼得彭斯逐漸走向《憲法第25修正案》。

之所以產生這樣地轉折，全是鋼鐵川粉之故。一方面，川普煽動導致川粉闖入國會、彭斯與其家人躲避其鋒，不免讓彭斯灰心川普完全沒考慮其安危。川普沒有考慮到彭斯「身處圍城」之中，就輕易地將彭斯定調為敗選戰犯，向粉絲傳遞「彭斯有權翻轉國會認證拜登勝利」、「彭斯可讓我們贏得總統選戰」的錯誤訊息。

這讓部分激動的粉絲甚至在衝入國會時高喊「吊死彭斯」。雖然彭斯和他一家人躲在安全的處所，但他清楚地聽到「彭斯在哪？」、「吊死彭斯」。隨後川普沒有譴責「保川黨」對副總統的威脅，甚至禁止彭斯幕僚長蕭特進入白宮，讓兩人關係跌至絕對零度之下。自國會暴力事件以來，兩人沒說過一句話。

目前是否動用憲法的關鍵，全在於彭斯幕僚擔心，動用《憲法第25修正案》或彈劾計畫，會讓川普採取危害國家安全的行動。這與彭斯想要確保政權和平轉移，讓拜登團隊萬全準備下能帶領美國走出大流行的初衷相違背。

事實上，搬出《憲法第25修正案》是否能順利踢川普下來，也屬未定之數。據該條文，即使彭斯與一半的內閣成員願意向參眾兩院議長提出總統不能視事的聲明；只要川普反對，就需要參眾兩院逾3分之2的議員連署，才能將總統免職。要爭取這麼多議員有其難度，目前川普政府的多位部長都是代理職，也讓一半閣員的條件難以達成。也因此，彭斯以拒接電話回應舒默與裴洛西，從而讓民主黨醞釀第二次彈劾川普。

(中時新聞網)