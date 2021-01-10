台中市大里區一名男子，開著自家轎車，於今（10）日晚間大約6點25分，經過草堤路，疑似正要返家，但卻突然在家門前自撞，整輛轎車翻覆，男子直接被拋出車外。警消獲報抵達現場，男子頭骨破裂沒有生命跡象，確認僅一名傷者，至於詳細車禍原因男子身分，仍待警方進一步調查釐清。

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(中時新聞網)

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