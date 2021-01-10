台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死 20:252021/01/10 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死(圖片取自/台中踢爆網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區一名男子，開著自家轎車，於今（10）日晚間大約6點25分，經過草堤路，疑似正要返家，但卻突然在家門前自撞，整輛轎車翻覆，男子直接被拋出車外。警消獲報抵達現場，男子頭骨破裂沒有生命跡象，確認僅一名傷者，至於詳細車禍原因男子身分，仍待警方進一步調查釐清。 公車司機廣播嗆龜車遭騎士比中指 爆怒甩鐵條推倒機車 車用半導體 新黃金盛世 (中時新聞網) #翻覆 #自撞 #男子 #家門 #整輛車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日大雪北陸高速公路逾千輛車受困 自衛隊出動 13:562021/01/10 國際 熱門股－車王電 主力捧攻上漲停 04:102021/01/09 證券．權證 法拉利自撞插入擋土牆 車頭燒毀駕駛逃生 12:502021/01/10 社會 水泥車駕駛分隔島脫褲排泄 被PO網警方調查中 16:322021/01/09 社會 台中四叉路口車禍雙方皆稱對方搶快 幸無人傷亡 10:262021/01/09 社會 被偷走的11年 新北保大警查獲贓車 失主完全忘記 13:192021/01/09 社會 國1大貨車失控飛越分隔島 對向賓士閃避不及駕駛慘死 10:062021/01/10 社會 橫綱凱咪搭高鐵哭崩 驚吐遭190公分洋人推下樓：仗勢欺人 11:422021/01/10 娛樂 莽男酒駕狂飆5公里 9警車包圍逮人！同車女緊抱：打勾勾要回來喔 19:072021/01/09 社會 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 根本是垃圾車！麥當勞飲料杯緊貼車窗 唯一空間只剩駕駛座 19:062021/01/09 國際 社會熱門新聞 計程車左轉未禮讓直行機車 27歲台積電工程師寒夜殞命 - 社會 師質疑考試作弊 女學生全校第1補考仍獲98分 2天後陳屍池塘 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死 - 社會 YMCA中毒案英雄 大四教練驚小孩狂哭又無力 抱上岸救回24命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。