台中市大里區一名男子，開著自家轎車，於今（10）日晚間大約6點25分，經過草堤路，疑似正要返家，但卻突然在家門前自撞，整輛轎車翻覆，男子直接被拋出車外。警消獲報抵達現場，男子頭骨破裂沒有生命跡象，確認僅一名傷者，至於詳細車禍原因男子身分，仍待警方進一步調查釐清。

(中時新聞網)