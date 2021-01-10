施易男（左）與羅美玲主演舞台劇《大寶神珠》。（夢蓮花文藝基金會提供）

施易男去年末演出舞台劇《大寶神珠》，桃園首演口碑爆棚，他劇裡歷經高富帥王子、出海冒險尋找寶藏，最後被戳瞎眼睛淪為乞丐看得讓人心疼，因為聲撕力竭耗盡體力，要吼要唱又要哭，讓他在演出後嗓音完全沙啞，因此拼命用各式偏方護喉，但至今一個月，也看遍各大醫生，仍尚未完全康復，他無奈透露目前仍在「禁聲」狀態！

施易男透露，這一個月該吃的藥也有吃、少說話、多喝水、辣的炸的盡量避免、含喉糖、喝膨大海或枇杷膏，「聲音是有恢復，但還是沒有恢復到之前的聲音，很容易就啞啞的」。醫生檢查後判斷喉嚨是紅腫發炎，但聲帶沒有長繭，因此乖乖打針、吃藥，盡量能不說話就不説話！醫生也建議他多喝水或有膠質食物，他姊姊一聽到，立馬上網訂購送到他工作室，讓他覺得好感動。

除了聲音啞，他也透露日前製作馬卡龍時，曾有兩次突然胸口疼痛，一次因為已開始製作，但製作甜點必須一氣呵成，不然會消泡或乾掉就會失敗，因此不能停，「我只好忍著，然後胸口疼痛到一邊製作一邊冒冷汗！」他表示還會找時間去大醫院做心臟檢查。

他在舞台劇《大寶神珠》角色內心轉折多次轉換，不論是父子情、或是與羅美玲冒險過程，展現他曾入圍金鐘獎與亞洲電視大獎男主角的強大演技，他在劇裡甚至有飛天情節，他說：「鋼絲高度比練習時多二倍，但仍必需很鎮定，所幸没懼高症，演出前1小時護具就先套上預備，若有內急很麻煩。」

(中時 )