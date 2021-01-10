全台急凍，濕冷環境使山區降下冬季初雪，賞雪勝地合歡山於8日降第一場雪，賞雪民眾紛至沓來，今（10日）合歡山出太陽，路面融雪相當濕滑，即使輪胎上雪鍊仍打滑，其中，有位民眾開著要價500萬的瑪莎拉蒂「海神」，在前往松雪樓的途中，不幸因融雪整輛車打滑摔進山溝，引起網友議論。

一位網友10日在臉書社團《合歡山賞雪機動社團》發文，內文首句即寫下「結果海神還是洗溝了」，原來是原PO開著馬莎拉蒂預計前往合歡山賞雪，但卻因路況太差，而不幸打滑進山溝，甚至還被後方橫向打滑的休旅車擦撞車尾。

原PO感慨寫下，非常感謝沿途幫忙的所有人，同時也勸世提醒網友「沒四輪驅動真的別往松雪樓開」，還再次強調，往合歡山的道路路況非常差，除了他之外也有非常多人打滑撞車。

網友10日在臉書透露，他開著瑪莎拉蒂上合歡山賞雪，卻還是不幸打滑摔進山溝。（臉書社團《合歡山賞雪機動社團》／蘇育宣翻攝）

文發出後，不少網友在留言區熱烈討論，「拖車業者，笑了」、「山上當然不是海神的地盤，乖乖去填海吧(咦)」、「畢竟海神不是山神」；也有網友認為，賞雪方法百百種，建議「其實找搭便車就好」，原PO則於留言區回應，目前已來回武嶺，所幸撞車沒傷到板金，感謝大家的關心。

(中時新聞網)