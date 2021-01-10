台灣舉重女將許淑淨上個月或國際奧會（IOC）宣布遞補倫敦奧運金牌，今天出席中華民國體育運動總會年終感恩餐會，表示時間也過了蠻久，現在心情相當平淡。

許淑淨這面遞補的金牌是中華隊在奧運史上第5金，也是個人第2面金牌，中華奧會提供4種受獎方式讓許淑淨選擇，許淑境表示何種方式還在討論，自己也不會想等了好久才等到這一面金牌，就是做好自己的事，接下來想要先把博士班的學位拿到。

由於原本拿到的2012倫敦奧運舉重女子53公斤級銀牌需要繳回，許淑淨也接到官方來電詢問獎牌還在不在，而這面金牌預計1月底會收到，也不會心癢急著想看，真的很平淡看待這面金牌。

中華民國體育運動總會年終感恩餐會今晚舉辦第8屆第4次會員代表大會暨感恩餐會，許淑淨和朱木炎、陳葦綾等奧運金牌選手，也在總會安排下，進行金牌交接儀式，將為國爭光的任務交給舉重郭婞淳、體操李智凱和唐嘉鴻、以及拳擊女將林郁婷與陳念琴，祝福5位好手在東京奧運可以獲得獎牌。

(中時 )