桃園張姓男大生在IG收到廣告私訊，內容是「在家兼職天天賺」、「完成指定任務就能日進千元」，並強調「在IG協助宣傳工作訊息再送IPHONE」。對方告知工作內容是輸入稿件，加入前須先繳納「入職手續費」1000元，之後還有2300元「押金」和1100元「網域開通費」，對方誆稱這樣才能免去實習程序以「正式身分」入職，薪資更高可馬上接案，之後又以升職要開通網銀手續費等，前後騙走男大生4400元。

刑事局說，這是典型的假求職詐騙，詐團會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，上鉤後再以需繳交手續費、押金、網域開通費等說詞騙取民眾金錢，慢慢地再要求提供身分證件、銀行帳戶，被害人不但拿不到工資還可能淪為詐騙集團幫兇。

刑事局表示，寒假即將到來，學生族群也許會想利用這段時間短期打工，賺取零用錢，或購買夢寐以求的明星商品，在選擇工作內容前，請務必審視求職公司屬性，切勿相信「在家躺著也能賺」、「免經驗」、「高報酬」的話術，天下沒有白吃的午餐，請民眾務必小心求證。

(中時 )