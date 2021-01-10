五月天「好好好想見到你」演唱會桃園站今晚最後一場。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」桃園演唱會10日終場，石頭率先表示隔天是上班日，一度擔心沒人來，冠佑也說自己的孩子周一要上課，因此安排家人逛完購物中心後回家休息，阿信聽聞吵著也要購物，問冠佑「我們也可以刷你的卡嗎」，此時冠佑表示因氣候回暖想脫高領衣，其他人拱他解釦脫衣，阿信笑喊：「我們是五月天，賣藝不賣身好嗎...除非金額夠。」

五月天一連6天在桃園演出，無畏低溫珍惜疫情下與歌迷相見的歡樂時光，獻唱〈知足〉時，阿信將時光倒轉回到去年12月27日、原本今晚場次舉辦的日期，感性表示：「一場遲到了14天的演唱會，對於準備狂歡、準備接受安慰的你們，像是活生生地被隔離了14天，但我答應你們，今晚一定會還給你們。」

瑪莎幽默地說：「今天是桃園最後一場，但第一場跟最後一場到底差在哪我自己也不知道，可能最後一場我們講話會亂七八糟一點，不過你們也可以上網去找前幾場講的話，可以看整個晚上。」果然，5人不斷加碼垃圾話，連冠佑在家裡穿2、300元皮質的室內拖鞋都拿出來聊，阿信幽默笑虧冠佑節儉，喊話要刷卡送他更高檔的拖鞋。

(中時 )