川普支持者闖入美國國會大廈引發暴力衝突，並造成多人喪命，全球為之譁然。社群網站巨擘推特與臉書因川普持續發表鼓動騷亂的爭議性言論，決定撤銷川普帳號。大陸的網民為此以反諷的方式向川普喊話，建議他使用全球唯一還會接受他的知名社交媒體Tiktok。目前雖然川普與拜登都沒有TikTok帳號，撤銷禁令的官司還在打，但川普若有志於2024捲土重來，勢必不能忽視TikTok平台的影響力。

據《德國之聲》報導，川普持續在社交媒體上發表針對國會大廈衝突的爭議性言論，遭推特平台禁言，臉書、IG隨後跟進，谷歌也下架了右翼人士愛用的Parler 社群媒。

推特指稱，川普一再嚴重違反其《公民誠信政策》（Civic Integrity Policy），因此予以禁言。臉書則稱，川普以社交平台發表不實言論並煽動暴力，試圖利用他餘下的任期妨礙繼任者拜登的和平合法權力交接，此因封鎖其臉書與Instagram帳號，至少到兩周後權力和平轉移才可能解封。

報導說，此次美國多個社交平台封鎖川普帳號的做法在網上掀起了激烈論戰。部分網民抨擊推特、臉書的做法是對言論自由的褻瀆。在大陸的網民也熱烈地參與了討論，中文社群一位網民的說法獲得大量的轉傳，他以大陸網民慣用的「川建國」名稱向川普喊話稱：「全美所有的主流媒體平台禁用了建國同志的帳號…現在全美唯一一個川普能使用的社交媒體叫Tiktok。建國同志，祖國永遠是你最強大的後盾。」

該推文還立即被《環球時報》總編胡錫進翻譯成英文後轉發，一位網民回應稱：「川普被美國推特、臉書等各大社交媒體禁言，他也體會到了美國的言論自由。更體會到了人還未走，茶已經涼了的世態炎涼。」

雖然川普本人並沒有TikTok帳號，但是有些美國的TikTok使用者也轉發了川普在7日所發出的視頻，但在推特將川普視頻下架後，TikTok也下架了川普的視頻。

美國《紐約》雜誌報導指出，川普尚未加入TikTok這個快速發展的社交平台，但先前曾千方百計想要禁止這個應用程式。在聯繫TikTok公司詢問是否會禁止川普使用該應用程式時，TikTok並未予以答覆。但未來川普加入TikTok的可能性不大，因為該公司與美國政府還在就危害國家的指控打官司。

《紐約》說，川普應該選擇在TikTok上的平台發聲，在8月該刊曾分析TikTok上的用戶，發現川普的支持者在TikTok上比拜登的支持者更活躍，政治立場傾向右翼的人士比左傾的用戶發表視頻的數量多出60%。而即將上任的拜登在TikTok上也未登記帳號。

報導表示，TikTok在美國的用戶成長快速，2018年1月時僅有1100萬，一年後為2600萬，現在2021年初已擁有近1億用戶，而且還在快速增長。如果川普打算在2024年捲土重來，那麼到時TikTok極可能成為極強大的社群媒體，他與TikTok都必須決定是否要進行合作並打開雙方的僵局。

(中時新聞網)