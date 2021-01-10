日本歌手小山田壯平為日劇《小直是小學三年級生》量身打造了片尾曲〈溶入大理石紋海洋的戀愛〉，該劇是於2020年1月起於東京電視台播出的深夜劇，是小山田壯平首度為日劇打造主題曲。

搭配這部由成人演員去扮演小孩子的「小直是小學三年級生」，小山田壯平選擇用像小孩子般自由的方式去創作，在擁有包容力的旋律和閃亮動人的流行曲調中，潛藏了滿是純真無邪卻又飽富深意的詞句，構成這支充滿魅力的輕快小品。在日本當地，專輯還配合疫情1月8日起抽贈《小直是小學三年級生》原創口罩，紛亂局態中傳達了童趣。

小山田壯平在日本當地配合時事抽送口罩。（風雲唱片提供）

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