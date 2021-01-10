美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13至15日訪問台灣。前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）接受港媒訪問時表示，川普此舉在中國大陸政府的意料之中，這是他在卸任前「試圖將美中台三角關係重置，並限制拜登政府總體行動的一部分」。

克拉芙特訪台期間會與總統蔡英文會面，為台灣1971年退出聯合國後，也是台美斷交42年來，首名訪台的現任美國駐聯合國大使。蔡英文總統9日在推特上發文表示，這代表台美關係「重要的里程碑」，也象徵著「Taiwan Can Help」，台灣表達誠摯的歡迎。外交部也回應，克拉芙特是台灣堅定友人，任內多次就台灣推動參與聯合國、世界衛生組織及國際民航組織表達支持。

美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13日將訪問台灣3天。(圖/報系資料照)

據港媒《中評社》報導，哈佛大學費正清研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）研究員戈迪溫（Steven Goldstein）認為，克拉芙特這次訪台是一個錯誤，對維護台海地區穩定的共同利益沒有助益。他說，川普再10天左右就要卸任，台灣在美方這波行動中，幾乎得不到好處。

美國在台協會台北辦事處前處長包道格。（本報資料照片）

包道格則認為，他推測蔡英文政府覺得，己方不得不附和這種行動。因為中國大陸恐將把代價施加給台灣，而非美國，因此，台灣在安全、穩定和自治方面不會有真正的收獲。

(中時新聞網)