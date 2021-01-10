延後一年舉辦的2020東京奧運，就要在今年7月底登場，面對越來越近的挑戰， 拳擊女將陳念琴巧妙形容就像期末考一樣，想在這個舞台好好表現。

陳念琴今天和另一位拳擊女將林郁婷，兩位體操男將李智凱、唐嘉鴻及舉重女將郭婞淳，一同出席中華民國體育運動總會感恩餐會，5位菁英選手期許能在2020東京奧運拿出最佳表現，陳念琴更是豪氣鼓勵大家，表示：「內心也很期待，東奧延期讓我們多一年準備，現在卻又越來越接近，心情相當亢奮，覺得東奧像期末考，我們想在這個舞台好好表現，選手就是把每個訓練做好，做好準備站上去就是世界冠軍。」

林郁婷說：「自己從2018雅加達亞運起跳了五個量級，每跳一個量級都是大挑戰，我的特質是我喜歡挑戰、也勇於挑戰，希望這份精神讓大家看到，我也會帶著這份精神進軍奧運。」

郭婞淳則說，現階段訓練進入大訓練量，感謝大家的努力，讓台灣選手可以訓練、有比賽參加，也希望帶著大家的期望，跟自己的信念在東京奧運奮力一舉，可以帶著好成績回來和大家分享喜悅。

去年11月服完兵役的李智凱，理掉的平頭現在頭髮還是很短，他透露因為新冠肺炎疫情還沒受到控制，對於出國比賽仍相當謹慎，體育署這邊也建議有攸關資格的比賽再出國比賽，因此下一場國際賽是今年5月亞錦賽，也希望屆時有關單位已經準備好選手回國後自主隔離仍能訓練的場地。

(中時 )