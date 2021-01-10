氣象局預估，周一起寒流再凍一波。（圖擷自氣象局粉專）

新北、花蓮、宜蘭、金門發布低溫特報，溫度下探10度以下。（圖擷自氣象局）

寒流即將南下，台灣將再凍一波，4縣市首當其衝，先發布低溫特報！氣象局表示，今(10日)傍晚至明(11日)上午局部地區氣溫仍偏低，新北、花蓮等4地區會出現持續10度以下低溫。此波寒流先濕後乾，水氣量變化頗大，氣象局粉專PO圖揭未來7天氣變化，北台灣明天率先氣溫一路下滑，將會愈晚愈冷，13日至15日將再見陽光，重返20度以上高溫。

下一波寒流將報到，氣象局下午7時5分發布低溫特報，今晚至明上午亮橙色燈號低溫區域，新北市、花蓮縣可能出現持續10度左右或以下氣溫，黃色燈號地區包括宜蘭縣、金門縣，將有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局分析這波寒流的變化，11日寒流南下且水氣增多，不僅迎風面北部東半部地區易雨，其他各地雲量也增多，中南部山區也會有局部降雨出現的機率，氣溫上北台灣將一路下滑，其他各地也愈晚愈冷，明天傍晚起北台灣即有局部平地氣溫會降至10度以下，且到了晚間低溫的範圍會更加擴大。

明晚至周二(12日)清晨是最偏濕冷的時段，北部及東北部1500公尺、中南部3000公尺以上高山區有降雪出現的機率，目前高山區仍有局部積雪的情形，提醒欲前往高山區的朋友備妥相關裝備，行車加掛雪鍊並留意路況，注意安全。

12日白天起水氣將明顯減少，僅東半部整天有局部降雨，北部地區為短暫雨後多雲，中南部山區偶有零星雨。雖降雨趨緩，但別忘了12日至13日清晨是冷空氣影響最明顯的時段，中部以北及東北部低溫普遍僅6-9度，南部、東部、東南部約10-12度，沿海空曠地區與近山區還會更偏低。

13日白天起寒流減弱，13日至15日各地大多屬多雲到晴的天氣，白天陽光露臉，感受舒適溫暖，歷經三波寒流的冰冷，大家終於能喘口氣曬曬溫暖的陽光(白天高溫可以回到20度以上)，但是早晚仍有涼意，日夜溫差大。

16日至17日又將有另一波冷空氣要南下影響，不過確切影響的時間點及冷空氣強度還需要一些時間觀察。

(中時新聞網)