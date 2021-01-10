38歲日本女星深田恭子和地產大亨男友杉本宏之交往2年多，期間不斷傳岀好事將近，卻遲遲等不到婚訊，近來日媒再爆男方以公司當藉口拖延婚期，並挖出他昔日風流史，瘋猜深田恭子嫁入豪門夢碎。

深田恭子去年一度傳出將在11月2日生日當天結婚，但後來不了了之，而繼石原聰美、戶田惠梨香閃婚後，日媒本來猜測深田恭子將是下一個宣布喜事的女星，但據《女性自身》報導，杉本宏之最近向友人透露，等到公司上市後才會結婚，可現今生意受到新冠疫情衝擊而收入大跌，讓婚事只能一延再延。

另外，也有人認為杉本宏之只是把公司當做拖延婚期的藉口，日媒更挖出他過去的兩段婚姻，他和第一任太太2005年結婚，生下一女3年後，女方便提岀離婚，而其和第二任妻子韓國女星吳世貞離婚的原因，是他被發現對婚姻不忠；如今爆出杉本宏之一再拖延婚期，日媒就質疑他和深田恭子是否真會走到最後。

而之前深田恭子和杉本宏之戀情剛曝光時，曾傳岀他們早已簽下婚前協議，列出不施暴、不賭博和不出軌等規定，若兩人之後離婚，深田恭子不能分得丈夫任何財產，除非其中一方不忠才需要賠償。

(中時新聞網)