農曆年關將屆，台中市政府交通局今年員工尾牙，因新冠肺炎疫情取消改發尾牙代金，每人發給600元的超商或超市禮券；卻有員工爆料拿到的超商禮券竟不能用，讓他們感到丟臉又不解？交通局指出，是否因禮券採購後禮券編號後台登錄尚未完成認證，如有疏漏部分將進一步調查釐清。

民眾投訴說，交通局原訂去年底舉辦尾牙，受到新冠肺炎疫情影響取消，改發600元的禮券，8日領到禮券，隔天逢假日立即持卡片到超商消費，不料被店員告知說卡片「停用」，民眾說是市府給員工的福利，店員再用不同機器掃描卡條碼後仍無法使用。

交通局澄清指出，該局包括局本部及二級單位員工約有600人，今年配合疫情取消尾牙，改發尾牙代金，讓員工選擇超商或起市禮券；停車管理處選擇超商禮券約採購200份。透過行政院公共工程委員會「政府電子採購網」中的台銀共同供應契約採購，絕對是真品。

交通局研判，禮券採購完成後，共同採購平台禮券编號須經與超商系統完成登錄程序認證，可能相關编號登錄認證尚未完成或有疏漏所致；已請停管處通知員工若遇類似狀況不要急，絕不是假卡，員工權益絕不會受損。

(中時 )