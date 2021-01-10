陳水扁母親已高齡94歲，去年4月不慎在家中跌倒，導致胸椎第12節壓迫性骨折，由孫婿趙建銘等醫療團隊進行手術後，症狀明顯改善，不久後適逢母親節，陳水扁透露母親已多次進出醫院，並發出病危通知，感嘆「或許這是最後的一次母親節。」而今(10)日陳水扁更透露，母親已經失智一段時間了，讓他非常難過。

陳水扁今日在官方的LINE帳號上發文指出，「親愛的扁媽，已經失智一段時間。直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過。」

扁媽去年4月跌倒骨折，手術後住院治療。5月母親節陳水扁在臉書PO文表示，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」，透露母親多次進出醫院，也發出病危通知，醫院最新開出的診斷證明書指出，肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病、低白蛋白血症。

去年8月，陳水扁在臉書PO出老照片追憶父親，除感嘆扁爸一輩子沒出過外國，也提到，一張扁爸倚牆張望的老照片，像等待阿扁早日歸來，也像是在等待扁媽早日出院。如今卻傳出扁媽失智的消息，這讓陳水扁更加難過。

(中時新聞網)