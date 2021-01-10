32歲加拿大女歌手格萊姆斯是特斯拉CEO伊隆馬斯克的女友，去年5月還為對方生下兒子，取名為「X Æ A-12馬斯克」，當時還掀起熱烈，小倆口常在各大場合恩愛同框，然而格萊姆斯日前卻自爆感染新冠肺炎，透露自己「正在詭異地享受著感冒藥和發燒夢境」。

格萊姆斯9日在IG發文表示自己不幸染病，只提到自己不斷發燒，並沒有多說明病況，也沒有提到丈夫和8個月大的兒子是否有被傳染，儘管格萊姆斯本人十分淡定，還可以開玩笑自己在「享受」一切，然而消息公布後，還是在網路上掀起熱議，許多粉絲都很擔心她的狀況。

事實上，伊隆馬斯克又被稱是全世界最宅的 CEO，還經常出現驚世駭俗的言行，是新聞版面的常客，過去他還因為和維基結下樑子，拜託粉絲灌爆他的維基百科版面，逼得維基不得不關閉他的頁面編輯功能，荒唐的事蹟至今仍會被提出來討論。

而伊隆馬斯克上周才正式晉升新一屆世界首富，格萊姆斯去年為他生的孩子，其實也已經是他第6個兒子了，工作之餘的伊隆馬斯克與無數女星約會過，就連強尼戴普（Johnny Depp）的前妻安柏赫德（Amber Heard）也曾和他有過一段情。

(中時新聞網)