交通部鐵道局10日表示，高鐵南延屏東計畫路線長17.5公里、工程經費618億元，預定在今年4月啟動綜合規劃作業，未來從台北直達屏東需104分鐘，較目前自左營連結台鐵縮短20分鐘，未來綜合規劃時，也會預留尾軌構想，將高鐵繼續延伸的南部路廊詳細評估。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東，高雄市路段約15公里，經過仁武、鳥松、大樹區，會採取引道、高架段8.2公里、丘陵隧道段5.3公里，高架段1.5公里；屏東縣路段約2.5公里，現有六塊厝車站擬規劃往西遷移1.1公里，與高鐵屏東站相距70公尺將利用廊道串連。

在屏東高鐵特定區中，還有交通部規劃推動的南迴快鐵案，目標提供時速160公里快鐵從潮州進入南迴，連結西部高鐵、東部快鐵，6小時能回到原點，形成一日生活圈。也就是研擬高雄至台東(高鐵+快鐵)90分鐘方案，預定111年上半年提出成果。

行政院於109.12.10核定可行性研究；刻正辦理綜合規劃招標作業，預定今年4月啟動，期程約1.5年，同步會辦理環境影響評估。

科技部長吳政忠也表示，高鐵如果沒有延伸到屏東，屏東科學園區便難以成型，「便捷的交通網路是向全球科技產業招商的要件」，未來園區可結合在地農業、健康產業、零組件車廠等，透過軟體、數位加成，可望帶動台灣經濟戰略整體佈局。

(工商 )