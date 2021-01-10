不少人都擁有賺大錢、發大財的夢想，但想要達成卻有些困難，除了自身的努力之外，有時也需要倚靠「運氣」來幫忙。日本雜誌《AnAn》公開了2021上半年的財運12生肖排行榜，第一名的生肖除了平時自身對於金錢的敏銳度以外，今年上半年還會有如神助，讓你荷包賺滿滿！但最後一名可能就將面臨被騙錢的命運，連面對朋友最好都要謹慎小心！

第12名：羊

屬羊的人上半年將會面臨財務困難，尤其容易被騙錢，因此對於他人所說的話千萬不能輕易相信，需要堅定地死守錢包，就連親近的朋友也不能心軟借錢、請客。另外，因為天生就擁有很強的自制力，今年儲蓄方面小有進展。

第11名：豬

屬豬的人上半年不太穩定，經常花了很多錢卻不自知，成為「月光族」，甚至會為了要紓減壓力而「衝動性消費」。建議你們在感到壓力時，最好做一些別的事情轉移注意力，像是：看影片、做瑜珈或冥想等。

第10名：狗

屬狗的人在上半年會遇到不少麻煩事，像家裡的電器突然故障、身體健康不佳等，讓你多出很多開銷，不過如果從現在就開始一點點省錢，就有充足的準備可以面對這些突發狀況！

第9名：虎

屬虎的人上半年收入雖然穩定，但因為好奇心讓你的消費慾望大增，如果不想要家裡堆積如山，購物前需要謹慎並拉長時間來考慮，最好可以「貨比三家」，才是避免浪費金錢的關鍵。

第8名：龍

屬龍的人上半年會為了「外表」而大灑鈔票，雖然維持良好的外在也是相當重要，不過一個人最重要的還是「內在美」，並不需要昂貴的衣服和配件來突顯自己，請將「簡單就是美」謹記在心，這樣就能夠有效改善你的財運。

第7名：馬

屬馬的人在上半年容易受到周圍的影響，就算和對方是戀人或朋友，都要減少與愛亂花錢的人往來；反之，你們應該好好珍惜身邊會理財、儲蓄的朋友，向他們請教一些購物和存錢方面的問題。

第6名：兔

屬兔的人上半年收入雖然維持穩定，但你們卻非常享受節省的生活，這一點相當關鍵。建議屬兔的人可以嘗試一些DIY家具，或整理家中雜物到上二手網站販賣，都可以讓你的財運更進一步。

第5名：雞

屬雞的人上半年事業運很不錯，收入自然也跟著增加，而且因為工作繁忙沒時間交際，減少了社交支出，對儲蓄計畫非常有利；如果就職的公司允許從事副業，在假日也可以考慮從事兼差。

第4名：猴

屬猴的人上半年掌握了很多可以改善財運的秘訣，廣結朋友幫助你們收集到更多有用的資訊，而且投資運也非常不錯，努力學習相關金融知識，絕對是你們通往成功的不二法門。

第3名：牛

屬牛的人上半年也延續著好運，你們通常是節約謹慎的類型，但今年有好運加持，所有大膽的決定都是正確的，每一筆消費都不會讓你們感到後悔。如果要簽合約或下重大決定時，不妨選擇在「6」結尾的日子進行，或許可以更加順利。

第2名：鼠

屬鼠的人上半年有不少「初次」挑戰的機會，而且強烈的「新手運」會讓你們獲益良多，如果有需要資金的事情，可以將自己的夢想或目標公開，在網路上募資，有不少人都會被你們的熱情感染，選擇支持你們。

第1名：蛇

屬蛇的人在上半年擁有最強的財運！你們天生就對金錢相當敏銳，今年再搭配上天時地利人和的幫助，讓你們不需要太過擔心。在1月和5月可能會有意外的好運，可以試著將錢包包裹在碎花花紋的手帕裡隨身攜帶，作為你們的幸運物。

(中時新聞網)