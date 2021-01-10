近期電動車市場火熱，陸媒10日報導，美股中概股、電動車廠蔚來汽車創辦人、董事長兼執行長李斌發豪語，蔚來的短期競爭對手是賓士、BMW、奧迪，長期競爭對手可能是蘋果，如果真的和特斯拉競爭，也是和Model S競爭。

券商中國報導，蔚來汽車2020年12月新車交付量年增121％至7,007輛，為連續第五個月創品牌單月交付量新高。2020年全年，蔚來累計交付量年增112.6％至43,728輛。隨著銷量攀升，資本市場追捧蔚來，助漲該公司股價。

蔚來汽車2020年股價累計飆漲11.1倍，2021年前5個交易日（4日至8日）累計上漲20.9％，8日股價觸及59.31美元創新高，終場收漲8.55％至58.92美元，市值達到926.72億美元。

海通證券指出，對於蔚來汽車而言，價格問題並非一定要透過降價來實現。在不傷及品牌和現有車主的情況下，蔚來同樣可以選擇新方式，例如推出子品牌或是更低門檻的新車款，藉此實現親民的目的。所以，無論特斯拉如何降價，顯然是不會影響到蔚來現有產品的價格體系。

(工商 )