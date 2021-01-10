美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前給台灣一份「大禮」，宣布取消美對台所有的交流限制。國民黨主席江啟臣晚間在臉書上表示，川普內閣紛紛辭職，川普更面臨最後的彈劾，堅守崗位的龐培歐做出這樣的宣示，「真的可以完全樂觀看待嗎？」

AIT前處長包道格（Douglas Paal）說，除了短暫象徵性外，＃對台灣沒有任何好處。AIT前理事主席、卜睿哲（Richard Bush）表示「很難理解此舉的意義」，AIT前處長楊甦棣(Stephen Young)表示，「在一個跛腳政府即將下台的最後幾天，派一個高層美國訪客到台灣簡直是奇怪，而且時機也很糟。」

江啟臣認為，這些不同意見，更值得民進黨政府參考。尤其，面對川普政府臨別秋波，民進黨內已經有太多過度樂觀雀躍的理解，外交作為上更應該避免因此失準。

江啟臣強調，國民黨始終正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流。美國對於民主制度價值的立場，一向與我方相同，因此親美是多數台灣民眾與國民黨共同的意見。

他提醒民進黨政府，追求與維護中華民國國家利益仍然是最根本的對外政策指導。龐培歐宣示能否延續到拜登政府，將是關鍵指標，兩國互訪層級未來如果真的能夠進一步提高，當然是好事一件，但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠。追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則，以務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。

江啟臣強調，國家利益不分朝野，民進黨更也不應該以「親美 Vs.反美」二分法的方式，將在野黨的預先示警與合理憂心，任意扣上「反美」的帽子，然後做成政治攻擊的標靶。

(中時 )