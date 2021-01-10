高市警三民一分局長明街派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現一位步伐蹣跚老翁深夜在路邊徘徊、逆向走路，原來老翁外出買毛筆，卻忘了回家的路，所幸在警方的協助下，安全將老翁送回家。

員警在巡邏時，行經高雄中學時，在寒冷的天氣，老翁僅穿著二件薄衣服，2位員警擔心老翁著涼，便先用巡邏車將老翁載返派出所，並提供溫水給老翁保暖，但警方詢問老翁的年籍資料，他卻稱不記得了，僅向警方表示，因為快過年想寫書法發現沒有毛筆，欲至三民區建國三路購買毛筆，遂自行坐公車至建國三路，卻發現店家已歇業，且接近深夜無公車可搭，故獨自在街道行走。

所幸老翁身上有身分證且貼有家屬電話，最後警方順利聯繫上老翁女兒，老翁家屬稱與父親一同住在鼓山區，未料父親晚上出門許久未回家，擔心到睡不著，突然接獲員警電話已找到父親，見父親平安無事心情頓時如釋重負。

高市警三民一分局呼籲，家中有失智或疾病之長者應陪同外出，或申請社會局補助之愛心手環(鍊)，讓長輩安心出門，平安回家。

(中時 )