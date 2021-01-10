民視除夕節目《民視第一發發發》錄大看場，主持人胡瓜、阿翔等人出席。(粘耿豪攝)

《民視第一發發發》10日進棚錄製過年特別節目，百人大開場，邀請到102位藝人與55位與「牛轉乾坤鋼鐵疊羅漢」表演團齊聚攝影棚使出各種渾身解數要把歌舞、魔術以及歡樂帶給大家，場面相當壯觀。

主持人侯怡君受訪時表示除夕夜一定都會回家吃團圓飯，每年也固定會包6位數給父母，而43歲的她還透露幾年前已經有先凍卵，每年檢查醫生也都說她的房子（子宮）很漂亮，希望能夠在45歲前結婚生子，擔心自己年紀太大會沒體力帶小孩。

提到愛情長跑19年的男友蕭大陸，侯怡君說爸媽早已認定這個「笨女婿」，對方每年也一定都會到她家拜年，至於結婚計畫？侯怡君說2人沒聊過婚事，「但我如果開口，他不敢（拒絕）我吧」，並表示最快的話也要等年後《多情城市》拍完，但也坦言還需要點勇氣，「多了那張紙，還是有點不一樣，擔心變成了夫妻，好像做什麼都會變成應該的」。

阿翔去年年底因為腎結石入院，把體內0.7公分石頭震碎，他表示以前看到胡瓜每天灌4000c.c的水覺得不可思議，也不懂為何錄影時勤跑廁所，自己遇到後終於能夠體會，「喝水量變成以前的20倍，外出也不敢離廁所太遠」，上禮拜回診檢查發現結石已縮小至0.3公分，下個月農曆年，他也不敢開車，怕會塞在高速公路上無法排解，改搭高鐵回台南老家。

而目前手上握有4個節目的胡瓜也表示會準備7位數（百萬）的紅包要給家人和工作人員，雖然沒有透露具體的數字，但他強調「每年只會越來越多」，最大包給大哥，「因為長輩都不在了，長兄如父嘛」，每年跟女兒小禎也會互包，「她不曉得去哪找的紅包袋，上面寫著『女兒的血汗錢』」。

GINO也回應日前《舞力全開》收攤，新經紀人孫德榮（孫總）為他抱不平「盡忠盡義的臣子始終不會被看見」，他說私下都叫孫德榮「老爸」，解釋可能因為對方的個性比較直接，應該是出自爸爸擔心兒子的心情，對民視有點誤會，「但我有跟他說民視對我很好啦」。

節目將於2月11日晚間7點至隔天凌晨1點播出。

(中時 )