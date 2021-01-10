台中一名江姓男子，因缺錢急需籌措女兒醫藥費，PO網販售嬰兒車舉動引起社熱議，隨後也讓社會開始關注這位五寶爸，紛紛提供援助。不過，江男據傳一再放公司鴿子不去報到，遭老闆下達最後通牒「不來就不要來了！」就在今晚，這位五寶爸終於準時現身，將從事小夜班職務，月薪三萬元。

台中江姓男子上網賣推車籌錢事件引起社會大眾關注，不少熱心民眾紛紛提供五寶爸援助，甚至台中一位汽機車美妍中心老闆陳先生，還願意提供江男工作。不過根據媒體報導，五寶爸原先和店家說好元旦就去上班，當天卻並未現身，以搬家為由，要求報到日延期到5日，但直至5日，五寶爸卻依舊放鴿子。

這也逼得老闆下最後通牒，表示江男若今10日仍未報到，「不來就不要來了！」連行善團也表示，如果五寶爸再不去上班，就將停止對他伸出援手。

就在今晚，江男終於現身，根據《三立新聞》報導，五寶爸今晚提早到汽車美容廠，神情看似相當愉悅。汽車美容店陳老闆表示，五寶爸將從事小夜班，每天工時為每晚7時到隔天凌晨2時，月薪3萬元。

(中時新聞網)