現在計程車司機也必須擁有卓越的開車技術，常在電動遊戲或是電影中，看到主角們有如開外掛的駕駛技巧，在大陸四川重慶真實上演，一名計程車司機似乎不小心將車子開進窄巷裡的樓梯，進退不得情況下，司機竟突破重圍，讓網友驚呼「好像在坐雲霄飛車」！

這段影片在網路上瘋傳，一輛計程車疑似不熟路況，意外開進四周全部都是樓梯的超狹窄巷子，原以為小黃司機會卡在這裡動彈不得，可能需要向外求援，結果司機開車技術令人出乎意料，他直接將車子往前開「下樓梯」，整輛車頭朝下、車尾翹的極高，傾斜角度看起來相當驚悚。

影片中計程車看起來隨時都會翻覆，不過司機心臟非常大顆，「直直衝」持續將車子開下樓梯，終於成功抵達平台，想不到前方又有一段階梯，司機也毫不猶豫繼續往前，不禁讓人佩服他的開車技術還有不怕「刁車」的勇氣，也令人讚賞。

這名小黃司機掀起網友熱議，不少人直指重慶的司機，大多就是這麼「霸氣」，「坐過一次重慶的計程車，我的內心每秒都在求饒」、「給乘客雲霄飛車般的體驗」、「重慶司機：不管什麼破路老子都能開」、「電影主角出現了」、「玩命關頭真實上演」。

(中時新聞網)