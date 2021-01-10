61歲資深藝人曹西平，因為敢說敢言的性格累積一票粉絲，而他也搭上近年來直播斗內的熱潮，去年5月更透露自己最高曾靠直播單日賺得9千元，沒想到此行徑引來網紅陳沂不滿，不客氣直嗆看不懂曹西平的舉動，「老藝人真是晚景淒涼」。

據三立新聞報導，曹西平一月初為了乾兒子Jeremy，和朋友在西門町開了一間耳環穿洞店，一樓店面小小的空間租金就要約六萬元，但受到疫情影響導致生意變差，只能靠網路不斷宣傳，曹西平就曾單日賺了9千元。

然而對此陳沂開炮，「我看不懂曹西平一直開直播要粉絲抖內星星是怎樣？都出道那麼久是老藝人了，難道之前沒賺到錢，需要乞討星星？」她透露斗內是個人自由，但還是覺得藝人沒有必要那麼做，「有窮成這樣嗎？」她坦承她的臉書和認為直播都不接受斗內，「因為又不缺這點錢，老藝人真是晚景淒涼」。

我看不懂 曹西平的粉絲愛團 一直開直播要粉絲抖內星星是怎樣？ 都出道那麼久是老藝人了，難道之前沒賺到錢，需要乞討星星？ 當然抖內是個人自由啦，只是我每次看到這種都覺得很慘，有窮成這樣嗎？ 我是個人臉書不能抖內，但我任何直播都不接受抖內啊！ 因為又不缺這點錢，老藝人真是晚景淒涼，唉唉😭 由陳沂發佈於 2021年1月10日 星期日

網友看了後也紛紛直呼，「真的…以前最賺的時候也搭到了，不知道錢都花到哪？」「他的美肌真的開得好大」、「順手抖星星，救救老殘窮」、「只好支持業配，不然想要抖內給你錢，還真不知道要怎麼給勒」、「真的...以前最賺的時候也搭到了，不知道錢都花到哪？」、「美肌超強變佛地魔」。

(中時新聞網)