台裔日籍女歌手一青窈，在台灣取景日片《燕》中扮演從台灣遠嫁日本，卻又拋下弟弟只帶著哥哥回到台灣的單親媽媽「淑惠」，已經有5年沒演出電影的她表示「因為在現實中也已經當了媽媽，覺得應該能夠勝任這個角色」，更為揣摩片中角色的心境，不但把合作演員從小到大的照片貼在劇本上之外，在讀劇本時，她也把自己的成長經歷代入角色當中。

在片中演出台灣媽媽，一青窈免不了有許多要對孩子說中文的橋段，除了為電影拍攝學習台語，也特別請老師教她說「高雄腔的中文」，一青窈說「這次在台灣放的時候，希望台灣的朋友們不要覺得發音很奇怪」，如今已是3個孩子的媽，一青窈對片中母親的默默付出相當能感同身受，還以身為人母的角度用中文為片中插曲〈燕〉填詞。

一青窈說，母親是嫁到台灣的日本人，在台灣生活時也曾無法適應當地文化，「雖然日子過得很辛苦，但是媽媽從來沒對自己吐露任何心聲，直到長大以後看了姊姊（一青妙）寫的書之後，才知道母親和姊姊都選擇用『不說』的方式讓我度過無憂無慮的童年生活」。

一青窈也將這份情感投射在本片的演出中，談到演出中最令自己印象深刻的一場戲，她表示「罵小孩其實是最難的」，因為一青窈並沒有罵孩子的習慣，平常更鮮少表現憤怒情緒，直言花了好一番功夫才說服自己表現出真感情，也希望大家能從她的表演中感受到母親對孩子的愛。該片將於1月29日在台上映。

(中時 )