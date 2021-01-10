韓劇《哲仁王后》改編自陸劇《太子妃升職記》，爆笑的劇情，播出至今收視一路上升，男女主角申惠善和金正鉉在最新一集中感情升溫不少，2人開場就以各種姿勢激吻，先在走廊壁咚濃吻給眾人看，一路吻到房內，更撲倒在床熱吻近1分鐘，火熱的劇情為觀眾在寒冬裡增添不少暖意。

體內住著男人靈魂的哲仁王后原本堅持和哲宗堅持「no touch」的夫妻生活，但隨著穿越的靈魂和王后原本的靈魂互相交融，王后內心已經不再出現男聲，甚至對哲宗產生好感，申惠善不只大方接受金正鉉突襲之吻，甚至主動獻吻，只是突然想起自己其實是「男兒心」後，趕緊用一巴掌把自己打醒，而金正鉉則為了執行暗夜搜索任務，索性用武功將對方放倒，才避免2人有「更近一步」的發展。

2人不只打破身體界線，還享受在宮外約會的樂趣，擁有現代靈魂的一走進古代街市，彷彿劉姥姥進大觀園，看到任何事物都想嚐鮮，而哲宗亦步亦趨跟著老婆，提醒對方不要被街頭江湖術士欺騙。另外，王后一聽到路旁有人指責哲宗家人都是逆賊，立刻挺身而出叫對方閉嘴，還自稱是哲宗粉絲俱樂部的「黑粉」，讓一群古代人聽的一頭霧水，而哲宗根本是寵妻魔人，傻傻回應：「那麼我也是王后的『黑粉』。」

演員申惠善和金正鉉的化學反應十足，不只戲裡展現絕佳默契，戲外也狂冒粉紅泡泡，花絮中申惠善親自為金正鉉掌鏡，刻意將鏡頭從腳拍到頭，金正鉉撒嬌抱怨：「怎麼拍的像90年代，一直在照我的鼻孔嗎？」申惠善趕緊安慰：「沒有啊，那你擺個pose吧！」還逗對方說：「笑一個吧！」金正鉉也乖巧露出憨笑，粉絲看完都直呼2人太可愛。

該劇每週日一上午10點在friDay影音上線。

(中時 )