2020年疫情爆發以來，國內外各大聚會及論壇一一取消，2021年1月6日於台南市舉辦的「第49屆獸醫師節暨動物防疫檢疫宣導會」，可說是這段期間以來，最大規模的寵物產業盛會，現場聚集百名獸醫師及相關專家、學者共襄盛舉。反應出台灣寵物產業蓬勃發展與台灣獸醫師的專業卓越發展，更見國人對毛小孩與日俱增之關注及台灣防疫有成的珍貴。

社團法人中華民國保護動物協會 理事長李朝全表示，「第49屆獸醫師節暨動物防疫檢疫宣導會」在疫情期間得以順利舉行，突顯新冠肺炎延長了人們居家的時間，讓更多人尋求毛小孩的陪伴，所以此次大會也同步發表各項寵物創新科技服務。像是精準醫學科技已被應用在毛小孩的照護，大多數毛小孩最常遇到的關節疾病，幹細胞再生醫學技術就可給予更有效的診治。

因此本屆獸醫節上，由萬寶特生醫股份有限公司所發表的「寵物精準健康科技服務」，就引起與會獸醫師與專家學者的熱烈討論。獸醫師們都樂見將精準醫學新產品、新技術應用於臨床，以提升寵物醫療品質，並更有效照顧每隻寵物健康。

萬寶特生醫股份有限公司O’Pet是由國內上櫃公司樺晟集團(3202)投資之子公司， O’Pet，取義自Protects The Ones You Love With Authentic Cure & Care For Pets，家中同樣有毛小孩，並從事醫學科技研究多年的萬寶特總經理 熊思愷博士表示，因有感於毛小孩是人類的另一位家人，寵物衰老後好發疾病，治療不易且所費不貲，所以組織專業醫學科技團隊，採用現代科技結合人性化照護來關懷毛小孩，其「客製化專屬的寵物健康管理服務」，包含精準檢測提供飼主了解毛小孩實際身體需求，以進行正確預防保健維護毛小孩健康，還有創新的再生醫學科技，可利用幹細胞技術服務，解決常見毛小孩關節疾病等問題。

曾是台灣國防役第一屆獸醫官的朱明泉醫師當天也在現場，他向記者表示，二十多年的診斷治療過程中，他經常得面對難以治癒的毛小孩，因為毛小孩不會喊痛，發現健康有問題時，往往都已很難治癒。並且過程中，不只毛小孩得忍受痛苦的治療過程，對飼主更是身心靈的雙重折磨，獸醫師也陷於救還是不救的天人交戰之中。所以如果萬寶特生醫所提供的寵物精準健康科技服務，可以幫助獸醫師在面對飼主與毛小孩，有更多的專業數據參考，提供更有效的醫療，朱醫師認為對獸醫師、飼主和毛小孩來說，是很大的福音。尤其在後疫情時代，毛小孩的陪伴顯得更為重要，他相信所有飼主們都期許研發更多有助毛小孩的創新服務，降低遺憾發生率，讓這份幸福更長更久。

(中時新聞網)