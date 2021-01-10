2021年1月批准國藥疫苗後，大陸各地已按照重點接種人群分批開始接種新冠病毒疫苗。圖為北京市接種疫苗前先接受問診。（圖／新華社）

中國大陸月初正式批准國藥集團的新冠疫苗後，已開始全面免費施打疫苗。雖然其疫苗研發批准的速度略慢於西方國家，但上市速度對大陸來說並不是問題。從地緣政治的觀點來看，歐美等大國在全球輸掉一場由中國推動的「口罩外交」之後，很可能會在開發中國家與未開發國家再輸掉一場「疫苗外交」，因為接下來在全球極大的範圍內，疫苗的貯存、運輸與分配將是決定「疫苗外交」勝利的關鍵，而大陸目前正擁有最大的優勢。

《德國之聲》引述法國《世界報》分析稱，中國的疫苗進展「是一個不是問題的問題」，月初首款批准的國藥集團新冠疫苗，聲稱保護效力近80%。而由於未公布第3階段臨床試驗的結果，有些觀察人士懷疑疫苗的批准是因為政治上的需要。

文章指出，大陸去年已經啟動疫苗緊急接種，規模也接近百萬人次，當時沒有大規模疫情，第3期的疫苗臨床試驗因此難以在大陸進行，這對疫苗研發是個劣勢。從去年夏天之後，在沒有疫苗的狀況下已成功控制疫情，疫苗研發已不再是為了壓制疫情，而是為了對外輸出。

大陸各地已開始施打新冠疫苗，預計到2月中可以有5千萬人完成接種。圖為北京優先為年長者施打疫苗。（圖／北京日報）

該報說，大陸科學家因此開始在秘魯、阿根廷、巴西、巴林、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其和阿拉伯聯合大公國等十幾個國家測試他們的疫苗。各國政府也承諾向中國製造商購買疫苗或在當地生產並銷售疫苗。觀察人士稱此為「新冠疫苗外交」，用來與先前令人矚目的「口罩外交」相呼應。

《世界報》表示，大陸致力於自行研發疫苗凸顯其雄心壯志，他們要向世界表明，中國可以在科學研究方面不輸美國和其他工業化國家。而通過向其他國家輸出疫苗，北京可以藉此拉攏在地緣政治上有重要性的開發中國家。

分析認為，中國不是第一個研發出並批准使用疫苗的國家，表面上雖然經輸掉了疫苗競賽，但事實更可能是這場競賽根本沒有明顯的贏家。如果中國生產的疫苗比西方國家的更便宜、數量更充足、更容易運輸與貯存，那麼開發中國家將轉向中國。現在西方國家的疫情嚴重，疫苗的使用尚且自顧不暇，這新一場地緣政治競賽上已明顯處於劣勢。

(中時新聞網)