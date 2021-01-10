資深藝人班鐵翔2021年開年好運到！他和老婆Celine和教會好友共同投資，打造了一家頂級法式私廚餐廳，走歐式風格的餐廳也同時是古董傢俱瓷器博覽館，10日開幕賀客盈門。而他近期客串演出三立八點華劇《廢財闖天關》，劇中飾演飯店主廚，原本只有要演五集，卻因為扎實好演技，讓劇組欲罷不能，不斷幫他加戲份和集數，至今還沒殺青，加上又剛接下燕窩代言，新年好彩頭不斷！

班鐵翔與老婆Celine表示，該私廚餐廳邀請法國藍帶主廚，除了有法式料理，也有歐式貴婦下午茶，但平常沒有對外營業，要先透過預約才有營業供餐。由於走歐式風格的餐廳兼博覽館將近兩百坪，裝潢典雅，目前先提供給好友私人聚會之用，未來則規劃開放給劇組拍戲或拍攝婚紗，也因此昨開幕有不少圈內導演、製作人好友都前來捧場。

班鐵翔新年好運到，開了私廚餐廳演藝事業也旺。（班鐵翔提供）

班鐵翔說，之前老婆投資的事業重心在大陸，這一年因為疫情已先轉回台灣，他自己去年原本也有兩部要去大陸拍攝的電影，也因疫情延宕，所以在台灣演出邀約也不斷，加上最近養生食品類的產品代言陸續上門，「可能是覺得我這年紀了，但身體看起來還不錯吧！」

(中時 )