日本再度陷疫情危機，戒嚴禁令「緊急事態宣言」1月7日發布。運動藝人武井壯10日在他的推特發文，發起助農漁商家運動，利用他廣大的知名度邀請農漁商家在他的推特上留言並附上商品照片宣傳。

武井壯並對當中部分商家花10萬日圓（約台幣2萬7千元）買下產品分送或自用，並在能力範圍內在他的YouTube頻道宣傳，希望在疫情中幫助農漁商家曝光，順利銷出產品。發文8小時後，獲得2854此回推、逾7千讚，迅速達到宣傳效果，各地菜農、果農、水產加工等商家紛紛在他的版面留言，他也獲得網民盛讚「人真好！」

武井壯原為運動選手，為十項全能賽前日本冠軍，自稱已成為「百獸之王」為目標，後轉型為教練與藝人，2001年曾來台為中信鯨隊冬季特訓擔任特別教練，推特有151萬追蹤者。

不過「百獸之王」也有糊塗的一面，武井壯9日發文稱讚近期在《愛情加溫》有精彩演出的演員「仲野大賀」性格善良、人見人愛，隨即發現寫錯名字趕緊更正為「仲野太賀」並說「不好意思啊！

(中時 )