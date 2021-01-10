美國駐聯合國大使克拉芙特將在13至15日訪台，與總統蔡英文及外交界人士會面。國民黨質疑，此刻正值美國政權交接之際，克拉芙特此行，拜登政府埋單嗎？竟有台派覺青認為反對美駐聯大使就是反美，宅神朱學恒對此打臉表示，這是惡搞即將上任的拜登政權；他舉前後任女友為例，這就如同快要交新女友，結果前女友卻說要派閨蜜到臥室來檢查，這情何以堪？

朱學恒今天在臉書貼文表示，有一些不讀書的台派覺青又在那邊瞎扯，什麼反對美國駐聯合國大使克拉芙特是反美。朱學恒卻認為這是沒讀書的說法，而且還等於惡搞即將上任的拜登政權。

朱學恒認為，台灣現在的表現真的不是越來越反中，而是越來越反拜登。川普瞎搞，你不敢罵；川粉佔領國會，你不敢罵。跟拜登交惡的國務卿蓬佩奧下台前不停放話，你還跪舔說好棒棒，前房客退房前5天重新油漆房子，你覺得是不是也好棒棒？

朱學恒舉例指出，美駐聯大使克拉芙特來台，就如同你5天之後就要交一個新女友，結果前女友卻說「我要派我閨蜜到你臥室來檢查檢查」，5天之後要交往的那個新女友會怎麼想？

朱學恒質疑，克拉芙特在外交界毫無資歷與影響力，並非專業外交官，是靠著捐款給共和黨，才獲得川普指派。這位業餘外交官不久之前才威脅聯合國人權理事會如果不改組，美國就不會加入，顯然完全違背拜登未來重回國際組織的規畫。

朱學恒也在直播節目中表示，蓬佩奧讓美駐聯合國大使來台拜訪，布魯金斯研究所、美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣及一些專家都講，這是讓拜登很為難的一件事情。

(中時新聞網)