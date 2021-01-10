台中一位林姓男子因缺錢，去年9月間飛車搶劫一名女子的LV包包，警方2天後將其逮捕歸案問訊，期間林男佯稱腹痛，如廁中又向外頭戒護警員說「雙手沾到大便」，林男趁隙在員警拿廁紙時逃亡，30分鐘後再次被逮回，因逃亡而罪加一等。台中地院日前判應執行1年9月。

據判決書指出，2020年9月1日晚間9時許，林姓男子向不知情的女友借了機車，先偷取一頂安全帽，事後因計畫搶路人財物，怕遭警方查緝，便將女友的機車停放在一處騎樓後，改搶奪另位黃姓男子未拔鑰匙的機車，騎車尋找犯案目標。

同日晚間11時許，林男在台中市西區公益路與公正路210巷口，見到一位廖姓女子手提LV包包，遂起竊心，自後方騎車接近，趁隙奪走LV包包一只，犯後將贓車、安全帽棄置一處，搭上計程車前往日租民宿休息，還將偷來的LV包包及包中的香奈兒皮夾寄給不知情的女友使用，林男則將包中的1000元現金留為己用，其餘還債。

案經廖女報案，警方於2020年9月3日下午，持拘票於中市某間夾娃娃機店將林男拘提到案，並當場於身上查扣竊來的現金及多物。

林男經警詢後，同年月4日下午時聲稱「肚痛」，因候詢室無設置廁所，員警戒護其前往偵查隊辦公廳的廁所，林男卻突然在廁中說：「雙手沾滿大便，裡面沒衛生紙」，趁著戒護員警拿廁紙的空檔，自第一分局後門一路狂逃。

而林男逃不出法網，30分鐘內火速被逮回警局，更因逃脫而罪加一等。台中地院審理時，林男坦承犯行。酌情後，林男竊取安全帽、機車以及逃脫罪部分，分別判刑3月、5月、3月，應執行9月，得易科罰金；搶奪罪部分，判9月徒刑。全案可上訴。

(中時新聞網)