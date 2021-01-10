國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，昨（9）日已在全省各地展開，實體連署站超過4200個，兩個公投案一日回收案都各破2萬5000份，不過卻傳出連署點遭警方盤查。立委李貴敏在臉書上指出，她昨日在內湖湖光市場排攤連署，也出現有警方到場關切，直呼這就是民進黨對民主自由價值的堅持嗎？

李貴敏表示，當時她和同仁正在湖光市場附近騎樓連署攤位，就看到兩位員警在攤位旁邊站崗，由於李貴敏並未申請員警保護，也未對外公布活動行程，因此警方到場維安並無理由。何況，一個在民主社會再平常、平和不過的公投連署，根本不可能爆發任何爭議，又有甚麼必要動員員警必要到場站崗呢？

為了避免民眾擔憂，李貴敏在對街攤販主動協助下，另行設攤，民眾也熱情參與連署。但她真的很擔心會不會給協助的店家帶來麻煩？尤其，員警執勤勤務已經很辛苦了，現在又特地為了公投連署，冒著低溫濕冷的天氣到場站崗，到底警方是為了甚麼，要動員員警執行這些沒有必要的警務工作？民進黨政府不覺得小題大作、浪費警力嗎？

大家都在質疑警方「查水表」，不就是在質疑執政當局究竟是真的關切治安，還是想赤裸裸地製造壓力，讓民眾心生恐懼？李貴敏質疑民進黨政府，是不是該公開說明？要是民主時代還想用這種威權復辟手法箝制言論自由、箝制民權、杯葛公投，那真是台灣民主倒退嚕的最大諷刺！

(中時新聞網)