義大利男星安東尼奧薩巴托（Antonio Sabat Sr），因1966年演出賽車電影《霹靂神風》中的法拉利賽車手而走紅，日前才剛確診新冠肺炎，沒想到10日就傳出他因肺炎併發症過世，享壽77歲，他的兒子也在IG上證實消息，突然其來的噩耗讓粉絲難以接受。

據外媒報導，安東尼奧薩巴托的肺炎檢測結果才剛出爐，確定呈現陽性，今日就傳出死訊，而他的演員兒子小安東尼奧薩巴托（Antonio Sabàto Jr.）也發文，痛心地透露他會永遠愛著自己偉大的父親，而貼文底下也引來許多影迷為他哀悼，氣氛一片沉重。

安東尼奧薩巴托有著俊帥外表，深邃五官就像是希臘雕像般精緻，20歲出頭就憑藉著《霹靂神風》爆紅，成為義大利一線男演員，1985年他和家人移民到美國，定居在加州結婚生子，兒子小安東尼奧薩巴托也遺傳到爸爸的高顏值，不僅拍了卡文克萊內褲廣告，也成為新一代性感男神，父子倆還曾同台演出肥皂劇和電影。

(中時新聞網)