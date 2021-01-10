美國有線電視新聞網(CNN)10日分析，隨著西方國家因貿易戰、人權等議題，對中國大陸產生極為強烈的負面情緒；這時非洲國家因在各個主要國際機構擁有關鍵投票權，而成為中共積極爭取的重要盟友。面對新冠病毒恐在非洲橫行，北京趁勢大打疫苗外交，承諾將非洲疫苗接種列為北京「優先事項」。但事實上，最後恐是「芭樂票」一張。

新型冠狀病毒在全球各地大流行，富裕國家開始為其公民大量採購並儲備疫苗，試圖將疫情影響降到最低。此時，非洲國家無不希望仁慈的北京能伸出援手，幫助非洲大陸擺脫大流行的影響。對此，大陸也抓緊機會增加對非洲國家的影響力。

先是企業家馬雲等人向非洲捐贈大量口罩、篩檢器材與醫療設備，隨後中共領導人習近平也承諾非洲疫苗接種將成為北京的「優先事項」。不過，本週甫結束非洲行的王毅，在整個走訪行程中，卻沒有針對疫苗作出具體承諾，讓非洲國家只聞樓梯響，未見疫苗影。

賴比瑞亞前公共工程部長摩爾(W. Gyude Moore)便直言，大陸關於非洲疫苗的承諾根本是假的，「沒有時間表，只有空頭支票。今天，我不知道有哪個非洲國家正在運送大陸疫苗」。

至於大陸外交部，則不願回應非洲疫苗的相關問題；但國營媒體則駁斥疫苗將成為「談判籌碼」，以擴大北京「政治影響力」。

王毅的非洲之旅走訪奈及利亞、剛果民主共和國、波札那、坦尚尼亞與塞席爾等國。這樣行程維持中共外長30年來的傳統，即每年首個外交訪問都前往非洲。不像西方世界往往忽視非洲，甚至將其視為勢力範圍下的衛星國家；中共的做法證明每個非洲國家都很重要。

自1991陸非簽署首項協議以來，大陸已快速成長，但王毅此行前仍堅稱雙方都有「開發中國家的身分」、雙方都慘遭大流行的「橫禍」。實際上，作為世界第二大經濟體，大陸於2020年擺脫赤貧狀態，還將疫情成功控制住，並開發首批冠狀病毒疫苗；相較之下，非洲依舊貧窮、缺乏疫苗，抑情死亡人數近7萬，兩者其實大大的不同。

雖然王毅走訪的國家病例數不多，但這可能是篩檢器材不足的關係。然而，疫情對經濟造成嚴峻影響，許多非洲國家正逢衰退與不斷加劇的債務危機。光看尚比亞，該國成為數十年來首個債務違約的非洲國家。高達120億美元的外債中，有4分之1是欠大陸的，而大陸卻拒絕債務減免。

此外，大陸與非洲關係近日因疫情而緊繃。在廣州，非裔人士因疫情而遭到歧視引發整個非洲的憤怒。

另一方面，摩爾認為，非洲在採購疫苗上需要尋求更多代理，才能自由決定疫苗何時交付。不然，僅靠大陸或世界衛生組織的疫苗全球取得機制(COVAX，北京已簽署協議)，都只會讓非洲國家「缺乏槓桿地位」而任人宰割，最後無法決定交貨時間。甚至，COVAX的計畫在最初階段，能獲得的劑量僅足以保護20%的非洲人口，讓非洲各國必須考慮俄國疫苗等其他選項。

再者，王毅走訪的塞席爾雖然是第一個接種疫苗的非洲國家，並已收到捐贈的5萬劑大陸疫苗；但諷刺的，這些疫苗不是大陸贈送的，而是阿拉伯聯合大公國捐贈。當習近平夸夸其談非洲人民接種疫苗將是大陸「優先事項」的同時，非洲國家卻不清楚「優先事項」所指為何。

全球公共衛生資深研究員黃嚴忠(Yanzhong Huang)認為，大陸絕對有幫助非洲國家的動力；一來，是改善自身形象；二來，擴大大陸製疫苗在市場上的佔有率；三來，疫苗將成為戰略工具，特別是對北京有戰略意義的國家。

事實上，大陸絕對有實力推展疫苗外交。除國藥集團的1款新冠滅活疫苗已獲批准並上市外，還有另外4款後選疫苗目前已進入第3階段臨床實驗，距離批准前的最後測試僅剩一步之遙。與市面上的其他疫苗不同，大陸疫苗主打無須超低溫保存，使其更容易在發展中國家運輸。

儘管自深圳至伊索比亞首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)的冷鍊物流也已建立，疫苗生產也早已準備就緒，大陸疫苗隨時可直奔開羅；但是，大陸從未在撒哈拉以南的非洲進行疫苗第3階段測試，這有助於加速當地國家取得疫苗的速度。至於王毅的非洲行，更讓當地人不清楚何時才能拿到大陸疫苗，或大陸要開何種條件才肯送出疫苗。

摩爾認為，非洲國家需要疫苗不只是健康考量，還有經濟因素。「我們很快會生活在2種世界中。一種是西方國家普遍為其人口接種疫苗，而暢行各地；另一種則是發展中國家世界，因缺乏疫苗而無法進入世界其他地區」。

經濟學人分析，2022年4月以前，撒哈拉以南的非洲大陸大部分地區仍不太可能獲得疫苗。然而，當疫苗之雨無法降下，非洲人民因病毒橫流無法走出邊界時，大陸推銷的「患難與共」說法，就很難讓非洲大陸買單。

(中時新聞網)