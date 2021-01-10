女星楊晨熙卸下「果凍姐姐」身分後轉戰通告藝人，不時在網上分享日常生活，今（10日）她突然曬出人在醫院的照片，並透露大姆指縫了6針，原因卻讓部分網友大呼「第一次看到」。

楊晨熙在IG曬出一系列照片，只見她坐在急診室的病床上，一手拿著衛生紙，另一手的大姆指舞還看得到有點血印，後來大姆指的包紮方法是整隻被捆起來，傷口看來似乎不小。

而楊晨熙就發文自虧是「天下第一切」，透露自己是在家中切吐司不小心切到手，並自我調侃道：「應該沒有人像我一樣，切吐司切到急診縫6針。」原來一切全為了超夯的生吐司。

楊晨熙切吐司切到手，送急診縫6針。（圖／翻攝自IG）

楊晨熙一PO出傷口照，立刻吸引不少粉絲擔心「下次注意安全，保重」、「傷口很深啊」、「暫時最好不要吃蛋及刺激性的食物，以防它發炎」、「嗚嗚另類業配」、「好大一包」，也有人驚呼「第一次看到有人切吐司切到手的。」

另外，不少圈內好友也留言關心，成語蕎回應「天啊！以後切東西要小心，早日康復」，黃小柔、斯亞要她小心保重，好友愷愷則虧她「死了都要吃」，意外掀起討論。

(中時新聞網)