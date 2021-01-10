美國川普政府卸任前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今發出重大宣布，取消美對台關係中，美方所有的交流限制。因為川普政權即將結束，該政策的延續問題備受質疑，對此，政大國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博分析，該政策恐怕不僅僅是對蔡政府作的「人情」，未來拜登政府恐也會將其作為籌碼。

黃奎博指出，蓬佩奧這個決定不僅是延續川普政權一直以來「親台」的作風，對於未來拜登政權也「相當有用」，未來美國一定會再與北京政府進行談判，而如今所開放的「交流限制」對於美中之間就是一個相當不錯的籌碼。

蓬佩奧現在的決定，對下一任美國政府與中國大陸的關係究竟是好是壞、短多長空或者短空長多？黃奎博表示，現在都很難說，真正的決定權，仍在新任的美國國務卿手中。

對於蓬佩奧的這個決定，各界都覺得相當奇怪，AIT前處長包道格（Douglas Paal）說，除了短暫象徵性外，對台灣沒有任何好處。AIT前理事主席、卜睿哲（Richard Bush）表示「很難理解此舉的意義」，AIT前處長楊甦棣(Stephen Young)表示，「在一個跛腳政府即將下台的最後幾天，派一個高層美國訪客到台灣簡直是奇怪，而且時機也很糟。」

(中時新聞網)