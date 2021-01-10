準備加盟美職德州遊騎兵隊的右投手有原航平，今（10）日到原東家日本火腿鬥士隊的二軍基地，在一軍監督栗山英樹陪同下舉行退團儀式。有原表示，遊騎兵隊在美聯西區，與洛杉磯天使隊同區，今年最期待的是與同胞「二刀流」好手大谷翔平投打對決，而非同場擔任先發投手較勁。

有原航平透過「入札制度」與遊騎兵隊達成加盟協議時，大谷翔平曾經打電話恭喜他。過去兩人是火腿隊的隊友，曾經在隊內的紅白賽交過手，正式比賽則沒有，所以有原希望今年能有機會在大聯盟投打對決。

有原航平今年28歲、大谷翔平26歲，在甲子園高校大賽時期有原是學長，後來他進了早稻田大學就讀，大谷則從花卷東高校畢業後就參加日職選秀被火腿隊挑中，反而比有原早兩年加盟火腿，成了有原的日職前輩。不過大谷在角逐2013年太平洋聯盟新人王時落敗，不敵樂天金鷲隊的則本昂大，反觀有原則拿下2015年洋聯新人王。

後來大谷翔平在2017年透過入札制度成功轉戰天使隊，並以「二刀流」的身分打響名號。有原航平則在2020年底跟上大谷的腳步，入札成功準備向遊騎兵隊報到。而大谷順利拿下2018年美聯新人王一償宿願，有原今年能否再添一座新人王？也值得拭目以待。

至於身為兩人恩師的栗山英樹亦表示，對於大谷翔平、有原航平都將全力支持。栗山認為，大谷轉戰美職已經改變了大聯盟的生態，而有原在火腿隊的表現也是有目共睹，像去年他就接下隊長職務，如果今年在大聯盟也有好表現，對於日職將是非常大的鼓舞。

(中時 )