香港網紅Zoe So（蘇小小）擁有清純外貌，再加上超逆天的姣好身材，讓她的IG吸引超過22萬粉絲追蹤，但其實她同時也是刺青師，內外兼具讓她廣受歡迎，蘇小小也時常在IG放送性感照，讓粉絲們一飽眼福，日前她曬出一張街拍照，又再度引起關注。

蘇小小在IG曬出辣照，只見她帶著紫色口罩，身穿一件黑色毛衣及牛仔熱褲，露出一雙白嫩的大腿，然而粉絲卻將重點都放在她的胸前，原來蘇小小的黑色毛衣有一個巨大的洞，讓她豐滿的上圍呼之欲出，一條深深的事業線更是不知道讓人眼睛要看哪。

蘇小小在內文俏皮地說：「短髮＋黑色上衣，又是壞女孩造型」，頓時掀起粉絲暴動，「這個受不了」、「壞人造型，火辣辣的」、「引人犯罪」、「只是一雙眼已經好吸引我」、「滿滿的誠意」、「太正了吧」、「今天好熱喔」、「哪裡是壞女孩，是性感女孩」、「這絕對是好女孩造型」。

(中時新聞網)