炸得酥脆又香味濃烈的鹹酥雞，是台灣的國民美食，縱橫夜市、巷口常常能看到鹹酥雞店的身影。通常大家都會想知道去鹹酥雞店「必點什麼？」一位網友卻反向詢問大家「最不喜歡吃的」鹹酥雞食物有哪些，意外引起熱議。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」上表示，「換一個方式問，鹹酥雞不喜歡夾的食物是什麼呢？」提問讓網友充滿新鮮感。

統計下來，鹹酥雞前三大地雷食物分別是「雞屁股」、「青椒」，和「魚板」，而「雞脖子」、「芋餅」、「芋頭籤」、「百頁豆腐」、「柳葉魚」也被網友點名不會點。網友直呼「芋頭籤，只要有芋頭都不要」、「雞屁股，我家沒人敢吃」、「雞脖子不會夾」、「芋頭糕，炸玩吃起來像吃炸肥肉」、「豆干，炸完超乾的」。

而由網友各字列出的三樣討厭的食物則分別為「百頁，青椒，雞屁股」、「青椒！青椒！青椒！」、「青椒，玉米筍，芋餅」、「雞屁股，雞脖子，芋頭類 」、「蘿蔔糕，銀絲卷，魚板」、「蒟蒻，豆皮，雞屁股」、「蒟蒻，豆皮，雞屁股」、「魚板，米血，芋粿巧」。

(中時新聞網)