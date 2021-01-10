五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會3月將在台南開唱，日前因為受到本土確診案例影響，不得已延期售票，而今（10日）剛唱完桃園最後一場，就宣布台南場將在2月27日重新開賣。

五月天將於3月20日、21日、27日、28日、29日於台南市立體育場舉辦「好好好想見到你」巡迴演唱會，這也是他們相隔16年，再於台南開唱，原本預計10日開放售票，無奈受疫情不確定因素而延後售票，稍早，相信音樂則在臉書公告最新消息，宣布售票日期確定於2月27日開賣，詳洽拓元售票系統。

另外，台南場也將因應防疫，採實名制入場方式，提醒歌迷要預留驗票入場的時間。

【相信音樂公告】

::: 台南場 ‧ 2/27開賣確認！ :::

⠀

台南場 ►►

￣￣￣￣￣

售票日期｜2021/02/27 (六)

10:00 玉山卡友專區，限玉山銀行卡友（不含Debit卡），限區限量售完為止。

11:00 全區（含實名認證區）全面首賣。

⠀

演出場次｜

2021/03/20(六)、03/21(日)、03/27(六)、03/28(日)、03/29(一)

⠀

演出地點｜

台南市立體育場（台南市南區體育路10號）

⠀

演出時間｜

每日皆 18:30 開演。

※ 因應防疫實名制入場方式，請各位預留驗票入場的時間。

票價｜

NT$ 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 800

※ 全場對號入座。

(中時新聞網)