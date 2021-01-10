藝人小S（徐熙娣）和老公Mike（許雅鈞）婚後育有3個女兒，大女兒Elly（許曦文）10日迎來15歲生日，小S開心曬出母女4人合照，宛如4姐妹的模樣，讓眾人不禁讚嘆小S的凍齡童顏。

小S在社群網站PO出和3個女兒的合照，壽星大女兒坐在蛋糕前，妹妹許老三坐在姐姐旁邊，而小S則和二女兒站在她們身後，第一張還是正常合照，大家都面露甜美笑容，第二張一家人就不改搞怪本性，紛紛做出鬼臉，畫面相當逗趣。

小S母女一起扮醜。（圖／翻攝自臉書）

而小S也開心發文慶祝：「老大15歲了！」並補充一句：「為何媽媽還是那麼年輕？」相當得意自己的凍齡功力，立刻引來大批粉絲留言狂讚「剛一度真的沒看到媽媽在哪裏」、「因為媽媽永遠是18歲」、「女兒15歲，媽媽18歲呀」、「真的，太不科學了」、「圖裡面有媽媽嗎，還以為是四姐妹」紛紛認證小S的不老童顏。

小S的3個女兒都承襲了她的巨星特質，大女兒Elly、小女兒許老三都喜歡跳舞，參加舞蹈類比賽多次得到好成績，讓當媽的她相當驕傲，二女兒Lily興趣則是畫畫、彈琴、寫作，相當有才華。

(中時新聞網)