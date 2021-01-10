美國國務卿蓬佩奧宣布，取消先前國務院《對台交往準則》所有對台美官方接觸的限制。全球公務人員協會前理事長李來希以自身經歷表示，多年前他曾跳過美國在台協會(AIT)，拜會美國勞工部官員，返國後，我國駐美代表處官員竟然來電表達關切。

距離川普政府卸任僅餘10天，蓬佩奧繼宣布美國駐聯合國大使克拉芙特訪台之後，又再宣布取消先前國務院《對台交往準則》所有對台美官方接觸的限制，指出美台關係，沒有必要、也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。

李來希10日在臉書貼文表示，是福是禍？拜登會認帳嗎？廢除《對台交往準則》，好事一件，天大地大的外交突破，期待如實推動，讓我們持續看下去。

李來希以自身經歷表示，他多年前因公赴美訪問，跳過AIT，透過自己的關係，拜會美國勞工部官員，返國後，我國駐美代表處官員竟然來電表達關切，他只是嗯嗯嗯回應，最後不了了之。其實大可不必如此緊張，一切順其自然就好，真不知道雙方政府在玩什麼把戲。

網友則表示，「蓬門今始為君開？不是台美關係有史以來最好？！川普時間不多了，蔡總統趕緊訪美慰問即將卸任的川普，看窄門進不進得去？」、「台灣豬被當拱豬的一張大頭牌，被殺還那麼高興，是豬腦嗎？」、「即將下台的要解封，即將上台的不一定會繼續埋單，這不叫解封，應該叫放風？！」、「給拜登對中國大陸和台灣外交政策出難題。」

是福是禍？拜登會認帳嗎？廢除「對台交往準則」，好事一件，天大地大的外交突破，期待如實推動，讓我們持續看下去！ 多年前因公赴美訪問，跳過AIT，透過自己的關係拜會美國勞工部官員，返國後，我國駐美代表處官員竟然來電表達關切，我只是嗯嗯嗯回應，最後不了了之，其實大可不必如此緊張，一切順其自然就好，真不知道雙方政府在玩什麼把戲？ 由李來希發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)